Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana are acces rapid la imagini satelitare extrem de precise in razboiul cu Rusia gratie unei campanii de strangere de fonduri, informeaza dpa. Potrivit unui contract cu furnizorul finlandez ICEYE, guvernul ucrainean are permisiunea de a folosi un satelit radar non-stop care ofera imagini…

- Vladimir Putin a declarat, luni, ca Rusia „apreciaza” legaturile pe care le are cu țari din America de Sud, Asia și Africa și ca este pregatita sa ofere armament modern aliaților sai, intr-o incercare de a-și scoate țara din izolarea profunda in care se afla dupa ce a invadat Ucraina, scrie Reuters.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca o incetare a focului cu Rusia fara recuperarea teritoriilor pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, potrivit unui interviu acordat vineri Wall Street Journal. El a avertizat ca o incetare a focului care permite Rusiei sa pastreze teritoriile…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat, miercuri, ca va livra arme aliatilor din estul Europei care, in schimb, vor trimite arme din era sovietica in Ucraina, relateaza dpa. Justificarea este ca ar mai usor pentru ucraineni sa foloseasca echipament din epoca sovietica. Guvernul „a concretizat acum…

- Inchisorile și companiile din Rusia recruteaza voluntari pentru a lupta in Ucraina, potrivit relatarilor din presa independenta din aceasta saptamana, transmite Moscow Times. Acțiunea pare o incercare a armatei ruse de a inlocui forțele sale epuizate ca urmare a unui efort de uzura de a captura teritoriile…

- Aproximativ 10.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la invadarea țarii de catre Rusia in februarie, potrivit unui consilier militar al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. El a adaugat ca numarul zilnic al victimelor ucrainene era in jur de „200 pana la 300 de morți”. Ucraina deține controlul…

- Rusia „a lansat cinci rachete de croaziera X-22 din Marea Caspica in direcția Kievului” duminica la ora locala 6 dimineața, a declarat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, relateaza CNN. O racheta a fost distrusa de unitatea de aparare antiaeriana a Ucrainei, iar restul au lovit „instalații…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat luni, 30 mai, ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot ajunge in Rusia, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Precizarea liderului de la Casa Alba a venit in urma unor informații potrivit carora administrația Biden se pregatește…