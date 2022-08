Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Publicația Le Monde semnaleaza ca grupul petrolier francez TotalEnergies, care continua sa opereze in Rusia, contribuie la producția de kerosen pentru avioanele rusești care bombardeaza Ucraina.

- Rusia a tras cu rachete asupra unor orașe situate la vest de cea mai mare centrala nucleara din Europa, Zaporojia, in sudul Ucrainei, luni dimineața, in timp ce capitala Kiev a interzis mitingurile din aceasta saptamana pentru a comemora independența fața de regimul sovietic, de teama unor atacuri și…

- Co-castigatorul rus al Premiului Nobel pentru Pace de anul trecut, jurnalistul Dmitri Muratov, si-a vandut medalia cu premiul pentru 103,5 milioane de dolari la o licitatie pentru a strange bani pentru copiii stramutati afectati de invazia de catre Rusia a Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varsovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina.

- Conform autoritatilor din Rusia, forțele sale de aparare aeriana au doborat trei avioane de razboi ucrainene. Armata rusa a doborat doua avioane MIG-29 in regiunea Nikolaiev și un avion de lupta Su-25 in regiunea Harkiv, a anuntat ministerul rus al Apararii. Nu a existat nicio reacție din partea Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Rusia a bombardat Krivoi Rog, sambata seara, al doilea oraș ca intindere din Ucraina cu rachete. Anunțul a fost facut de oficialii ucraineni care au aratat ca rachetele rusești au explodat la ieșirile din oraș. In acest context, cetațenilor li s-a recomandat sa ramana in adaposturi și sa nu incerce…