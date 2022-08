Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a mai declarat […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 185. Medvedev: Rusia nu poate opri razboiul chiar daca Kievul renunța la aderarea la NATO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .