- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski avertizeaza ca situatia la Zaporojie ramane foarte riscanta si periculoasa și ca orice deconectare a centralei de la retea, orice actiune a Rusiei care ar putea declansa oprirea reactoarelor, va duce din nou centrala la un pas de dezastru, transmite digi24.ro.

- Cea mai mare centrala nucleara din Europa a fost bombardata ”in repetate randuri in ultima zi”, iar in prezent exista riscul de scurgeri de substante radioactive, a atras atenția sambata operatorul nuclear ucrainean Energoatom, citat de The Guardian. ”Ca urmare a bombardamentelor periodice, infrastructura…

- Razboi in Ucraina, ziua 185. Fortele rusesti au intensificat bombardamentele in regiunea Donetk, acolo unde au cucerit mai multe localitati. Intre timp, fostul presedintele al Rusiei, Dmitri Medvedev a anuntat ca razboiul din Ucraina nu se va opri nici da

- Rusia le-ar fi spus muncitorilor de la centrala nucleara din Zaporojie sa nu se prezinte vineri la serviciu, a confirmat, in exclusivitate pentru NBC News, serviciul de informații militare ucrainean. Cerința rușilor pentru angajații de la centrala nucleara Zaporojie vine pe fondul acuzațiilor și speculațiilor…

- Ucraina a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei si a subliniat consecintele catastrofei de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, unde au avut loc noi bombardamente in apropiere, potrivit Reuters.

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.

- Cea mai mare centrala nucleara din Europa a fost lovita de ruși de cinci ori, in cursul zilei de joi, inclusiv in apropiere de locul unde sunt depozitate materialele radioactive, a anunțat Energoatom, autoritatea nucleara ucraineana. De cealalta parte, Moscova pune atacul pe seama forțelor Kievului,…

- Este a 167-a zi de la inceputul razboiului. Presedintele Ucrainei cere noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce acestia ar fi lansat rachete in situl centralei nucleare Zaporojie care ar fi putut duce la declansarea unui dezastru nuclear.