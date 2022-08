Stiri pe aceeasi tema

- Președinția ceha a Consiliului Uniunii Europene a anunțat, vineri, convocarea unei reuniuni de urgența la nivel ministerial pentru a discuta despre modalitațile de gestionare a crizei energetice, in contextul eforturilor de reducere a dependenței de Rusia

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.

- Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectrice de la Zaporojie, pe care Moscova le atribuie Kievului, anun'[ mediafax.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.