- Ucraina incepe manevrele de repornire a doua reactoare de la centrala nucleara Zaporojie. Toate cele șase reactoare ale centralei nucleare Zaporojie, din sudul Ucrainei, sunt inca deconectate de la rețeaua electrica a Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Rusia le-ar fi spus muncitorilor de la centrala nucleara din Zaporojie sa nu se prezinte vineri la serviciu, a confirmat, in exclusivitate pentru NBC News, serviciul de informații militare ucrainean. Cerința rușilor pentru angajații de la centrala nucleara Zaporojie vine pe fondul acuzațiilor și speculațiilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…