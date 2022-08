Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Tensiunile dintre Ucraina și Rusia nu se opresc nicio zi. Din pacate, siguranța mondiala este in pericol moment de moment, avand in vedere bombardamentele care au loc in apropierea centralei nucleare de la Zaporojie. In cursul zilei de duminica, au avut loc noi atacuri in orașul ucrainean Energodar,…

- Rusia sustine, printr-o reactie a Ministerului sau de Externe miercuri, ca Departamentul de Siguranta si Securitate al Secretariatului Natiunilor Unite a blocat vizita unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara din Zaporojie , Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 166. Prima nava de marfa, de la invazia rusa, a sosit in portul ucrainean de la Marea Neagra Chornomorsk, unde va fi incarcata pentru viitorul transport de cereale. Intre timp, o alta vedeta americana a ajuns la Kiev si s-a intalni

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.