- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca Rusia „ar putea incerca sa faca ceva deosebit de urat” in preajma Zilei Independenței Ucrainei de miercuri. Fiica politologului Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, a murit in explozia masinii in care se afla.

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte opt au suferit rani grave in noile raiduri rusesti in regiunea Nipru din Ucraina. Potrivit guvernatorului regiunii, armata rusa a lansat peste o suta de rachete asupra mai multor localitati, noaptea trecuta.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Cel putin 21 de persoane, dintre care trei copii, si-au pierdut viata, joi, in urma unui atac cu rachete lansat de armata rusa asupra centrului orasului ucrainean Vinita, a declarat ministrul de Interne Denis Monastirski. Potrivit acestuia,…

- UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un atac cu rachete rusesti, la Vinnytsia, un oras situat in centrul Ucrainei, relativ crutat de confruntari armate, anunta serviciile ucainene de salvare, relateaza AFP. Trei rachete rusesti au lovit in centrul orașului, au ucis 12 persoane, inclusiv…

- Informații infioratoare vin din Ucraina. Mai mulți oameni și-au pierdut viața in urma unui atac ce a avut loc in orașul Vinita. Sunt și persoane ranite. Opt oameni au fost uciși, joi, de un atac rusesc cu rachete in orașul Vinita, din centrul Ucrainei, a anunțat biroul președintelui ucrainean Volodimir…

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c

- Este ziua a 125-a zi de la inceputul razboiului pe teritoriul ucrainean. In timpul atacului rusesc cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, se aflau peste 1.000 de persoane la interior. Fortele armate ruse au bombardat luni mai multe regiuni din Ucraina.

