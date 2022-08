Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si 50 au fost ranite miercuri intr-un atac rus asupra unei gari din centrul Ucrainei, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in fata Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. ‘Tocmai am primit o informatie despre un atac cu racheta rusa asupra…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Este a 142-a zi de la startul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Zelenski afirma ca Rusia trebuie recunoscuta ca „stat terorist“ dupa ce a demonstrat acest lucru inca o data prin atacul cu rachete de la Vinita.

- ISW considera ca utilizarea rachetelor S-300 pentru a ataca tinte terestre indica faptul ca Moscova ramane fara rachete sol-sol sau fara piese pentru sistemele de ghidare a rachetelor aer-aer.

- ISW considera ca utilizarea rachetelor S-300 pentru a ataca tinte terestre indica faptul ca Moscova ramane fara rachete sol-sol sau fara piese pentru sistemele de ghidare a rachetelor aer-aer.

- Este ziua a 125-a zi de la inceputul razboiului pe teritoriul ucrainean. In timpul atacului rusesc cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, se aflau peste 1.000 de persoane la interior. Fortele armate ruse au bombardat luni mai multe regiuni din Ucraina.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte douazeci au fost ranite intr-un atac cu rachete al fortelor ruse asupra centrului comercial din orasul ucrainean Kremenciuk, potrivit lui Kirilo Timosenko, adjunct al sefului biroului presedintelui. In cladire se aflau peste o mie de persoane, a anuntat…

- Razboi in Ucraina, ziua 111. In discursul sau din cursul nopții, președintele Volodimir Zelenski a spus ca ucrainenii platesc un cost uman terifiant in batalia pentru Severodonețk. Intre timp, o noua groapa comuna a fost descoperita la 10 kilometri de Bu