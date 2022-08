Stiri pe aceeasi tema

- Publicația Le Monde semnaleaza ca grupul petrolier francez TotalEnergies, care continua sa opereze in Rusia, contribuie la producția de kerosen pentru avioanele rusești care bombardeaza Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ucraina sarbatoreste, astazi, Ziua Independentei, fix in aceeasi zi in care se implinesc sase luni de la inceputul razboiului cu Rusia. SUA au avertizat Kievul despre posibile atacuri feroce ale rusilor.

- Ucraina se va bate ‘pana la capat’ fara ‘niciun fel de concesie sau compromis’ cu Rusia, a declarat miercuri presedintele Volodimir Zelenski intr-un discurs emotionant adresat natiunii cu ocazia aniversarii a 31 de ani de la declararea independentei tarii, sarbatoare nationala care coincide anul acesta…

- Rusia a tras cu rachete asupra unor orașe situate la vest de cea mai mare centrala nucleara din Europa, Zaporojia, in sudul Ucrainei, luni dimineața, in timp ce capitala Kiev a interzis mitingurile din aceasta saptamana pentru a comemora independența fața de regimul sovietic, de teama unor atacuri și…

- Cargoul rusesc Zhibek Zholy, despre care Kievul afirma ca transporta cereale ucrainene furate de Rusia, a reintrat in apele teritoriale rusesti dupa ce a parasit coasta Turciei, unde fusese imobilizat incepand de vineri, iar ambasadorul turc la Kiev va fi convocat la MAE ucrainean

- Forțele rusești bombardeaza orașul de peste o saptamana, ucigand civili și lovind cladiri de apartamente și școli, au declarat autoritațile regionale. Purtatorul de cuvant al serviciilor de urgența din Harkov, Evgeni Vasilenko, a descris scena. „Incendiul a fost stins intr-o ora, lucratorii ministerului…