Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ucraina sarbatoreste, astazi, Ziua Independentei, fix in aceeasi zi in care se implinesc sase luni de la inceputul razboiului cu Rusia. SUA au avertizat Kievul despre posibile atacuri feroce ale rusilor.

- Conform acordului, Guvernul german va achizitiona un pachet de 30% din Uniper — cel mai mare importator de gaze provenite din Rusia al tarii — si ii va oferi finantare. Pe masura ce livrarile de gaze au fost reduse, compania Uniper a fost nevoita sa achizitioneze gaze mai scumpe din alte surse de pe…

- Marea Britanie va trimite zeci de tunuri de artilerie si peste 1.600 de arme antitanc in Ucraina pentru a ajuta la consolidarea apararii acestei tari atacate de Rusia, a declarat ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, potrivit Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat sambata seara Ucraina sa nu loveasca vreun punct de pe teritoriul țarii sale, altfel se va confrunta cu un raspuns similar, relateaza agenția oficiala belarusa Belta . „Nu vorbesc aiurea. I-am avertizat. Lasa-i sa se gandeasca. Este funcția…

- Kremlinul anunta marti ca ofensiva sa in Ucraina se va termina atunci cand autoritatile ucrainene capituleaza, relateaza AFP. "Partea ucraineana poate pune capat (razboiului) in aceasta zi. Trebuie sa ordone unitatilor nationaliste sa depuna armele. Trebuie sa le ordone militarilor ucraineni sa depuna…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 23-24 iunie 2022, la reuniunile liderilor din Uniunea Europeana și Balcanii de Vest, Consiliului European și Summitului Euro in format extins. Intr-un comunicat de presa, Administrația prezidențiala anunța ca liderii statelor UE au…

- Razboi in Ucraina, ziua 107 | Tribunalul pro-rus din Donetk a condamnat moarte doi luptatori britanici si un marocan capturati la Mariupol. Numarul soldatilor rusi ucisi in Ucraina ar putea ajunge la 20.000. Rusia ameninta Occidentul cu un conflict milita