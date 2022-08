Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Administratia de la Kiev intentioneaza sa recupereze regiunea Crimeea, anexata de Rusia in 2014, si a semnalat ca nu vrea armistitiu cu Rusia pe linia frontului din estul Ucrainei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat impreuna cu secretarul general al ONU la Liov, unde s-au intalnit cu președintele Volodimir Zelenski, a afirmat joi ca țara sa susține Ucraina si s-a aratat ingrijorat de pericolul unui „nou Cernobil”, referindu-se la situatia tensionata de la centrala nucleara…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le a promis compatriotilor sai ca va recuceri peninsula Crimeea anexata de Rusia. 39; 39;Drapelul ucrainean va flutura din nou deasupra Ialta si Sudak, deasupra Djankoi si Ievpatoria 39; 39;, a declarat Zelenski in mesajul sau video de luni seara de la Kiev,…

- In Donbas continua luptele grele, acesta fiind locul de concentrare maxima a trupelor ruse. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca armata rusa incearca sa adune forte in anumite zone pentru a pune din ce in ce mai multa presiune asupra militarilor ucraineni. Intre timp liderii UE au convenit…