- Ministerul rus al Apararii a acuzat sambata Ucraina ca i-a otravit pe unii dintre militarii sai in zona controlata de ruși a regiunii Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, la sfarșitul lunii iulie.

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) și-a exprimat sambata gravele ingrijorari pe care le are in legatura cu bombardamentul din ziua precedenta de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, afirmand ca aceasta acțiune arata cat de mare este riscul unui dezastru nuclear, relateaza…

- Rusia foloseste compania militara privata Wagner in Ucraina, iar pierderile suferite afecteaza eficienta trupelor, se arata in noua evaluare a evolutiei razboiului din Ucraina facuta de Ministerul britanic al Apararii.

- In contextul in care Moscova a declarat ca forțele sale vor intensifica operațiunile militare in „toate zonele operaționale”, Rusia iși consolideaza acum pozițiile defensive in zonele ocupate din sudul Ucrainei, a anunțat duminica Ministerul britanic al Apararii. Forțele rusești deplaseaza efective,…

- Rusia ar fi inregistrat in primele trei luni de razboi in Ucraina „un numar de morti similar” cu cel inregistrat de Uniunea Sovietica in timpul celor noua ani de razboi in Afganistan, anunța Ministerul britanic al Apararii.

