- Razboi in Ucraina, ziua 179. Ministerul rus al Apararii a acuzat Ucraina de otravirea unora dintre soldați in regiunea Zaporojie din sud-estul țarii. Ministerul a declarat ca mai mulți militari ruși au fost duși la un spital militar cu semne de otravire g

- Ministerul rus al Apararii acuza Ucraina de otravirea unor soldați in regiunea Zaporojie. Instituția afirma ca mai mulți militari ruși au ajuns la uspital cu semne de otravire grava pe 31 iulie, potrivit Sky News.

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) și-a exprimat sambata gravele ingrijorari pe care le are in legatura cu bombardamentul din ziua precedenta de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, afirmand ca aceasta acțiune arata cat de mare este riscul unui dezastru nuclear, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.

- Ministerul rus al aparararii a publicat sambata numele a 50 de morti si 73 de raniti, la o zi dupa atacul asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Intreaga responsabilitate politica, penala si morala pentru baia de sange a…

- Conform autoritatilor din Rusia, forțele sale de aparare aeriana au doborat trei avioane de razboi ucrainene. Armata rusa a doborat doua avioane MIG-29 in regiunea Nikolaiev și un avion de lupta Su-25 in regiunea Harkiv, a anuntat ministerul rus al Apararii. Nu a existat nicio reacție din partea Ucrainei…

- Ministerul britanic al Apararii sustine ca Rusia ar fi inregistrat in primele trei luni de razboi in Ucraina „un numar de morti similar” cu cel inregistrat de Uniunea Sovietica in timpul celor noua ani de razboi in Afganistan.