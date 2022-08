Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca de la 1 iulie 2022, se va introduce regim de vize pentru cetațenii ruși. Despre aceasta liderul de la Kiev a comunicat pe rețelele de socializare, noteaza Meduza.io . Volodimir Zelenski susține ca a sugerat guvernului sa revizuiasca intenția…

- De 100 de zile Ucraina traiește in razboi, iar conflictul cu Rusia se anunța unul de lunga durata. Forțele ruse controleaza acum aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Luptele continua in mai multe parți ale regiunilor Lugansk și Donețk, in timp ce…

- Intr-un discurs adresat, joi, parlamentarilor din Luxemburg, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat un procent din care reiese cat anume din suprafața teritoriala a Ucrainei a ajuns sub control rusesc. Rusia ocupa in prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, a susținut, joi, președintele…

- UPDATE Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata seara tarziu ca Rusia ar trebui sa fie declarata „stat terorist”, asa cum demonstreaza „realitatea de zi cu zi” in tara sa de la invazia rusa, care – potrivit EFE- a intrat duminica in cea de-a 94-a zi. „Din nou si din nou, voi reaminti…

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.