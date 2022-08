Stiri pe aceeasi tema

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea), liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe invadatorii rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC., citata de Rador. „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va spune ca…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a propus, in cadrul intalnirii de la Soci cu omologul sau rus, ca țara sa sa gazduiasca o intalnire intre Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat sambata canalul de televiziune TRT, potrivit agenției ruse de stat TASS . „Este crucial…

- Planul „coridorul cerealelor”, care a fost pus in practica la inițiativa Turciei, a inceput sa funcționeze. In urma deschiderii Centrului Comun de Coordonare de la Istanbul, prima nava a fost incarcata in portul Odesa, scrie ediția in limba turca a CNN . Primele nave vor merge in țari africane care…

- Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a afirmat duminica ca rachete rusesti au distrus cu o zi inainte infrastructuri militare in portul Odesa, vital pentru exportul de cereale ucrainene. „Rachetele Kalibr au distrus infrastructura militara in portul Odesa, cu o lovitura de inalta…

- „Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata (..) Acum vorbesc cu tine de la sala”, ii raspunde Vladimir Putin lui Emmanuel Macron, care ii propune o intalnire la varf cu Joe Biden, un final suprarealist de conversatie telefonica, care a avut loc cu patru zile inaintea inceperii…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a declarat, miercuri, 8 iunie, la Ankara, ca este sarcina Ucrainei sa rezolve problema reluarii transporturilor de cereale prin deminarea porturilor, scrie Reuters. Lavrov a subliniat ca nu este necesara nicio acțiune din partea Rusiei, deoarece și-a asumat deja…

- Agresiunea declanșata de Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean este cea mai mare criza cu care Europa se confrunta de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Daca dam timpul inapoi pana la data de 23 februarie, cu o zi inainte ca Rusia sa-și lanseze invazia totala in Ucraina, s-ar putea sa fim tentați…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…