- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Numarul soldatilor rusi aflati pe teritoriul Belarusului, in apropiere de frontiera cu Ucraina, este in crestere, a declarat, luni, pentru AGERPRES , primarul orasului ucrainean Jitomir, Serghei Suhomlin. Potrivit lui, autoritatile belaruse au pus la dispozitia armatei din Rusia un aerodrom in vecinatatea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca de la 1 iulie 2022, se va introduce regim de vize pentru cetațenii ruși. Despre aceasta liderul de la Kiev a comunicat pe rețelele de socializare, noteaza Meduza.io . Volodimir Zelenski susține ca a sugerat guvernului sa revizuiasca intenția…

- UPDATE 2 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi – intr-un discurs adresat politicienilor si locuitorilor din Luxemburg – ca trupele ruse controleaza in prezent aproape 20% din teritoriul Ucrainei, dar, de la inceputul invaziei ruse pe scara larga in 24 februarie, fortele de aparare…