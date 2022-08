Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Autoritatile ruse au anuntat, miercuri, destructurarea unei celule teroriste care ar fi la originea recentelor atacuri comise in Crimeea, in timp ce Administratia de la Kiev ameninta cu distrugerea podului care traverseaza Stramtoarea Kerci. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a…

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Rusia a intensificat ofensiva in Donbas, context in care Ucraina a exclus posibilitatea de a accepta un armistițiu cu Rusia și a respins ideea de a incheia un acord cu Moscova care sa implice cedarea de teritorii. Președintele Volodimir Zelensky spune ca in prezent 700.000 de aparatori ai Ucrainei lupta…