Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 153. Guvernul Olaf Scholz a acuzat, luni seara, Rusia ca invoca "pretexte" pentru a forta Occidentul sa nu mai sustina militar Ucraina, subliniind ca decizia de reducere a fluxului de gaz este "politica", fara a avea cauze tehnice.

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a jurat sa preia zonele din sudul Ucrainei ocupate de trupele ruse, scrie dpa. "Nu vom preda sudul nimanui", a spus Zelenski intr-o alocutiune video, la scurt timp dupa ce s-a intors sambata dintr-o vizita din sudul tarii. El a jurat ca va lua inapoi "tot ce…

- Armata ucraineana ar trebui sa loveasca podul din Crimeea care leaga peninsula ocupata de Teritoriul Krasnodar al Federatiei Ruse. In prezent, inamicul foloseste aceasta structura pentru a-si transfera trupele in Crimeea.

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 88. In timp ce președintele Biden a semnat sambata un nou pachet de ajutor militar și umanitar pentru Ucraina de 40 de miliarde, Rusia și-a continuat ofensiva militara in Ucraina.