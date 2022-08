Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii, anunța ucrainenii, potrivit CNN. Forțele rusești au incercat sa avanseze din nou de la nord de Sloviansk, dar ofensiva lor nu a avut succes și s-au retras, a anunțat armata ucraineana.…

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. Intre timp, Starea de urgenta a fost prelungita in regiunea Crimeea, anexata de Rusia, iar agenti ai F

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus ca pacea in Ucraina este posibila, iar cel mai important lucru este sa aflam ce concesii teritoriale va costa Kievul. Alianța Nord-Atlantica va ajuta autoritațile ucrainene sa plateasca cel mai mic preț. Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Jens…

- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.

- UPDATE 4 Tarile occidentale trebuie sa se pregateasca de „un razboi de uzura” pe „termen lung” in Ucraina, a avertizat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la Washington, dupa o intrevedere cu presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. „Trebuie sa fim pregatiti pe termen lung. Pentru…