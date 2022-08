Stiri pe aceeasi tema

- Kievul si Moscova se acuza din nou reciproc, de atacuri asupra centralei nucleare din Zaporojie, ocupata de trupele ruse, dupa ce sambata au fost efectuate noi bombardamente de artilerie in direcția centralei. „Limitati-va prezenta pe strazile din Energodar! Am primit informatii despre noi provocari…

- Operatorul de stat ucrainean de energie nucleara Energoatom a acuzat forțele rusești ca au lovit centrala Zaporojie și ca au folosit complexul ca punct de pregatire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au rasunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip…

- Așa cum se știe, centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se afla sub control rus inca de la primele operațiuni ale trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei. Vineri, Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc ca au efectuat lovituri in imediata apropiere a unuia dintre reactoarele centralei…

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 160. Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil.

- Capitala Rusiei a schimbat miercuri adresa oficiala a ambasadei SUA la Moscova, pentru a-i onora pe separatistii pro-rusi din Ucraina, o maniera de a denunta sprijinul american pentru Kiev, informeaza AFP si dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

- Autoritațile de la Moscova vor sa debranșeze Ucraina de la centrala nucleara Zaporojie, dupa ce au cucerit-o. Totodata, accesul la electricitatea generata de centrala este permis Kiev-ului doar daca este de acord sa plateasca, a anunțat vicepremierul rus