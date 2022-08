Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Ucraina investigheaza 26.000 de crime de razboi, dar oficialii ucraineni sunt „convinși" ca vor mai fi descoperite și altele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, devenita celebra dupa ce a intrat in direct in emisie la televiziune cu o pancarta prin care critica ofensiva Moscovei in Ucraina, a anuntat luni ca a fost eliberata la cateva ore dupa arestarea sa, informeaza AFP si Reuters. „Sunt acasa. Totul este bine”, a scris…

- Președintele Zelenski a ordonat Armatei Ucrainene eliberarea sudului, ocupat de ruși in primele zile ale razboiului. Viceprim-ministrul cere ucrainenilor sa fuga din regiunile Herson și Zaporijie, in care a inceput deja atacul asupra forțelor ruse, informeaza biziday.ro. Intr-un interviu acordat Sunday…

- Șase ofițeri de poliție au fost uciși și alți patru raniți duminica, dupa ce au fost prinși intr-o ambuscada in statul de granița din nordul Mexicului, Nuevo Leon. O banda de traficanți de droguri echipata cu 10 mașini blindate și armament greu i-au atacat pe polițiști, potrivit news.yahoo.com . Poliția…

- Polițiștii germani investigheaza sute de posibile crime de razboi comise de ruși in Ucraina, anunța Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat deschiderea ”intr-un timp relativ scurt” a patru noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. Decizia Guvernului vine ca urmare a cozilor uriașe care se formeaza, in prezent, la punctele de trecere a frontierei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secretarul britanic al culturii, Nadine Dorries, a cerut UEFA sa investigheze in mod oficial scenele "profund ingrijoratoare" care au intarziat inceperea finalei Ligii Campionilor, informeaza BBC. "Imaginile si relatarile fanilor lui Liverpool si ale presei la intrarea lor pe Stade de France sunt profund…