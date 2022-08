Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a propus stabilirea unui perimetru de securitate in jurul CNE Zaporojie și oprirea tuturor ostilitaților din vecinatatea centralei nucleare. Declarația sa a fost publicata pe site-ul oficial al organizației mondiale. „Facem apel la Forțele Armate ale Federației…

- Grupul G7 a acuzat miercuri Moscova ca "pune in pericol" regiunea ucraineana din jurul centralei nucleare Zaporojie, ocupata de trupele rusesti, si cere restituirea centralei Ucrainei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Alerta la nivel international dupa atacurile asupra centralei nucleare Zaporijjia din Ucraina s-a accentuat luni, Kievul avertizand ca exista riscul producerii unei catastrofe in stiul Cernobil si facand apel la instaurarea unei zone demilitarizate in jurul perimetrului centralei, cea mai mare din Europa.…

- Un nou atac asupra centralei din Zaporojie marește ingrijorarile privind posibilitatea unei catastrofe nucleare pentru intreaga lume. Din pacate, armata rusa a atentat din nou asupra zonei nucleare a Ucrainei, reușind sa opreasca activitatea unui reactor. Imediat dupa tragedie, Volodimir Zelenski a…

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile militare…

- Procurorul sef al Curtii Penale Internationale (CPI), Karim Khan, a cerut joi comunitatii internationale un angajament mai ferm in privinta urmaririi penale a crimelor de razboi comise in conflictul din Ucraina, relateaza DPA. In acelasi timp, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a pledat…

- O racheta rusa a trecut duminica "la o inalțime critica" deasupra centralei nucleare, susține Energoatom: „orice avarie a unitații energetice existente va duce la consecințe grave și ar putea amenința lumea cu o catastrofa nucleara teribila”. Compania nucleara de stat ucraineana Energoatom a acuzat…