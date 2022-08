Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse care ocupa centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie pregatesc racordarea ei la Crimeea, peninsula anexata de Moscova, in 2014. Este o operațiune ce provoaca daune in urma reorientarii producției electrice, a alertat operatorul ucrainean Energoatom. ”Militarii ruși prezenți in centrala…

- Operatorul de stat ucrainean de energie nucleara Energoatom a acuzat forțele rusești ca au lovit centrala Zaporojie și ca au folosit complexul ca punct de pregatire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au rasunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip…

- Rușii pregatesc atacarea orașului Nikolaev. Daca pe cale aeriana nu reușește sa cucereasca acest oras important strategic, fiind situat in sud, intre Crimeea si Odesa, Kremlinul trimite trupele terestre. O coloana de tancuri se indreapta spre acest oraș, ultima „fortareața” dinainte de Odesa. Tancurile…