- Rusia bombardeaza centrala nucleara Zaporojie cu scopul de a o deconecta de la sistemul energetic al Ucrainei, a acuzat compania ucraineana de energie nucleara Energoatom. De cealalta parte, Moscova pretinde ca, de fapt, ucrainenii au inscenat totul si ca ei s-ar afla in spatele bombardamentelor. Ar…

- Operatorul de stat ucrainean de energie nucleara Energoatom a acuzat forțele rusești ca au lovit centrala Zaporojie și ca au folosit complexul ca punct de pregatire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au rasunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip…

- Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat ca periferia orașului a fost lovita cu rachete in jurul orei 3:05 a.m. La randul sau, Primarul din Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, a anunțat ca in oraș s-au auzit explozii puternice.

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa ce au cucerit orasul Sievierodonetsk, armata lui Putin au patruns in orasul Lisichansk unde duc acum lupte de strada. De asemenea, zeci de rachete rusesti lansate din nordul Marii Negre au lovit vestul si nordul Ucrainei.

- Rachete rusesti lansate din Marea Neagra au vizat baza militara Iavoriv din vestul Ucrainei, a anuntat sambata guvernatorul regiunii ucrainene Lvov, Maxim Kozitki, intr-un mesaj video difuzat sambata. Oficialul citat de Reuters a precizat ca doua din rachete au fost interceptate si distruse inainte…

- Razboi in Ucraina, ziua 110. Fortele armate ruse continua bombardamentele in zona de est a Ucrainei, acolo unde si-au concentrat toate trupele de elita. In acelasi timp, ucrainenii continua sa lupte pentru a-i alunga pe invadatori din orasele distruse apr

- Forțele ruse au bombardat peste 40 de orașe din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenințand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinși in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, relateaza Reuters. Dupa ce nu a reușit sa cucereasca capitala…

- O baza militara ucraineana aflata la aproximativ 15 kilometri de granita cu Polonia a fost vizata intr-un atac cu rachete rusesti marti dimineata, potrivit informatiilor furnizate de Maksym Kozytsky, seful administratiei militare regionale din Lviv. Complexul militar, folosit de NATO, ar fi fost distrus…