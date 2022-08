Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Vadim Skibitsky, sef adjunct al serviciului ucrainean de informatii militare, spune ca Rusia nu are de gand sa inceteze razboiul si operatiunile din Ucraina. Vadim Skibitsky a participat la emisiunea InSecuritate de la Aleph News:

- Atacul asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul pe care l-a declanșat in Ucraina, au transmis, marți, serviciile de informatii militare britanice.

- UPDATE 2 Rusia nu va fi capabila sa isi mentina capabilitatile militare, din cauza efectelor economice generate de sanctiunile impuse de Occident, afirma cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Sanctiunile „vor avea efecte foarte, foarte ample, iar economia Rusiei va fi trasa in urma cu cateva decenii”,…

- Mai multe explozii au avut loc duminica dimineața devreme in capitala Ucrainei, Kiev, a declarat primarul Vitali Klitschko. „Mai multe explozii in districtele Darnytskyi și Dniprovskyi din capitala”, a scris Klitschko pe aplicația de mesagerie Telegram. Dupa explozii a fost vazut fum in mai multe locuri,…

- Rusia se concentreaza acum asupra razboiului si va fi de acord cu o incetare a focului doar atunci cand va fi la un pas de infrangere in razboiul impotriva Ucrainei, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, potrivit Ukrinform. "Suntem de acord ca o incetare a focului este necesara,…

- Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei spune ca razboiul cu Rusia merge atat de bine, incat va ajunge la un punct de cotitura pana la jumatatea lunii august și se va incheia pana la sfarșitul anului. Este cea mai precisa și optimista predicție facuta pana acum de un oficial ucrainean…

- Ziua de 9 mai este una speciala pentru Rusia, iar toata lumea așteapta sa vada daca Vladimir Putin va face o mutare strategica sau daca va alege sa opreasca razboiul de pe teritoriul Ucrainei. Este a 74-a zi a conflictului militar, iar situația din Ucraina este din ce in ce mai ingrijoratoare. Iata…