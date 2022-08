Stiri pe aceeasi tema

- Organismul de supraveghere nucleara al ONU a cerut incetarea imediata a oricarei actiuni militare in apropierea centralei nucleare ucrainene Zaporojie, avertizand asupra unui "risc foarte real de dezastru nuclear", relateaza BBC.

- Operatorul de stat ucrainean de energie nucleara Energoatom a acuzat forțele rusești ca au lovit centrala Zaporojie și ca au folosit complexul ca punct de pregatire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au rasunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip…

- Așa cum se știe, centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se afla sub control rus inca de la primele operațiuni ale trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei. Vineri, Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc ca au efectuat lovituri in imediata apropiere a unuia dintre reactoarele centralei…

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…

- Explozii si tiruri de arme automate au fost auzite miercuri in Enerhodar – oras ocupat de trupele ruse – in zona unde se afla reactoarele centralei nucleare din Zaporojie (sudul Ucrainei), relateaza publicatia ucraineana Focus, citand mai multe conturi locale de Telegram. Potrivit unor martori, incidentul…

- Armata rusa iși consolideaza pozițiile pe care le ocupa in Ucraina, inclusiv la centrala nucleara Zaporojie. Informația este difuzata de Ministerul Apararii al Marii Britanii. Aceasta informație sugereaza ca Rusia nu intenționeaza sa se retraga din Ucraina. Din acest motiv, șansele obținerii unui acord…

- Compania nucleara de stat a Ucrainei Energoatom a criticat, pe Telegram, planul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) de a trimite o delegație centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupata de Rusia.

- Ucraina ar putea inchide centrala nucleara de la Zaporojie, aflata intr-o zona din sud-estul Ucrainei ocupata de fortele ruse, informeaza joi agentia Interfax, preluata de Reuters, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…