Stiri pe aceeasi tema

- Militarii ucraineni au expus civili la atacurile Rusiei, in anumite situatii, prin pozitionarea in scoli si in cladiri rezidentiale, arata un raport al organizatiei pentru drepturile omului Amnesty International, informeaza agentia The Associated Press.

- Administratia Joseph Biden a salutat, joi seara, acordul de principiu al Rusiei, Turciei si Natiunilor Unite privind exporturile de cereale din Ucraina, dar a avertizat ca va urmari modul in care vor fi aplicate aranjamentele si va trage la raspundere Moscova. Exporturile de cereale ucrainene pe Marea…

- Armata rusa a desfasurat lansatoare de rachete pe situl centralei nucleare Zaporojie (sud), aflata sub control rusilor de la inceputul lui martie, si cu care loveste in special raionul Nikopol, a afirmat seful Energoatom, operatorul ucrainean, potrivit AFP. „Ocupantii rusi au instalat sisteme de tiruri…

- Explozii asurzitoare au uimit orașul incleștat Sievierodonetsk din regiunea Luhansk din estul Ucrainei. Militarii ucraineni au tras cu un tanc in direcția trupelor rusești. Poziționat in partea industriala a orașului, un militar a fost vazut dand instrucțiuni echipajului unui tanc sa deschida focul.…

- UPDATE 2 O racheta ruseasca a lovit un oraș din centrul Ucrainei, iar autoritațile locale vorbesc despre cel puțin doua victime, anunța Sky News. Forțele rusești au lansat un atac cu rachete asupra orașului Krivoi Rog, situat in centrul Ucrainei, au anunțat sambata autoritațile locale prin intermediul…

- Batalia pentru orasul ucrainean Severodonetk este una din cele mai violente purtate vreodata in Europa, declara presedintele Ucrainei, Volodmir Zelenski. Fortele de aparare ucrainene au fost nevoite sa se retraga din centrul orasului situat in nordul regiunii Donbas. Un lider al separatistilor sustinuti…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podoliak a anunțat condițiile pentru reluarea negocierilor cu Rusia. Printre cele menționate de oficialul ucrainean este ca partea rusa „sa inceteze atacurile cu rachete asupra orașelor pașnice”, scrie unian.net .

- Mai multi cetateni ucraineni care au fost raniti de armata rusa dupa ocuparea unor raioane din regiunea Harkov au fost preluati de militarii rusi si dusi pe teritoriul Federatiei Ruse, a declarat duminica, pentru Agerpres, seful Departamentului Comunicatii al Politiei Regiunii