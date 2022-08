Stiri pe aceeasi tema

- Șeful agenției ONU pentru probleme nucleare a avertizat ca cea mai mare centrala nucleara din Europa, situata in Ucraina, „a scapat complet de sub control” și a lansat un apel urgent catre Rusia și Ucraina pentru a permite rapid experților sa viziteze complexul vast pentru a stabiliza situația și a…

- Razboi in Ucraina, ziua 161. 3,5 milioane de persoane au ramas fara adapost in Ucraina de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Alte 10 milioane au parasit tara. Rusia continua sa transfere trupe din partea de nord a regiunii Donetk pentru a sprijini poziti

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a cerut Rusiei și Ucrainei sa permita urgent experților ONU sa viziteze complexul nuclear Zaporojia, pentru a stabiliza situația și a evita un accident nuclear.

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

- Cel putin sapte persoane au fost ranite, vineri, in urma unui atac al armatei ruse asupra unui centru cultural care tocmai fusese reconstruit, afirma presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit cotidianului Le Monde. Atacul cu racheta a vizat un centru cultural din oraselul Lozova, situat in…

- Aceasta este ultima dintr-o serie de declaratii ale unor oficiali rusi, in ultimele saptamani, care sugereaza ca Rusia se pregateste de o ocupatie pe termen lung sau de o anexare a unor zone din sudul Ucranei, asupra carora detine controlul – regiunea Herson si o parte importanta a regiunii Zaporijjea.…