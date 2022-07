Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a cerut evacuarea de urgența a sutelor de mii de ucraineni, cu zeci de mii de copii, din localitațile din zona Donețk, unde se dau cele mai aprige lupte acum. Autoritațile au emis o decizie guvernamentala pentru evacuarea obligatorie a populației. ”Noi nu suntem Rusia. De aceea, fiecare…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca moartea a zeci de prizonieri intr-o inchisoare deținuta de Rusia a aratat ca ar trebui sa existe o recunoaștere legala clara a faptului ca Rusia este un stat sponsor al terorismului, noteaza Reuters. „Fac apel in special la Statele Unite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau de duminica seara, ca generalii rusi ii vad pe soldatii lor ca fiind "carne de tun" si ca Rusia ar putea depasi in aceasta luna pragul de 40.000 de soldati morti in razboiul din Ucraina. "Scopul tactic al ocupantilor nu s-a schimbat.…

- Batalia de la Severodonetk va determina soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei, a apreciat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters conform unei inregistrari video difuzate miercuri. ‘Este o batalie foarte brutala, foarte dura, poate una din cele mai grele din tot razboiul’, a spus…