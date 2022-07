Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul rus de externe Serghei Lavrov au avut vineri prima lor discutie telefonica de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in care au abordat situatia din aceasta tara, criza alimentara si un posibil schimb de detinuti intre Washington si Moscova.

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat miercuri seara ca intentioneaza sa aiba o conversatie cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in zilele urmatoare, discutia urmand sa se concentreze pe situatia unor cetateni americani aflati in detentie in Rusia. Fii la curent cu…

- Putin nu crede in democrație și are convingerea ca americanii stapanesc și Europa, și aliații, așa cum el, personal, stapanește Rusia. Asta spune Boris Bondarev, 41 de ani, cel care a fost in diplomația rusa din 2002 și a plecat, in mai 2022, din poziția de consilier al misiunii ruse la biroul ONU de…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avut o intrevedere sambata, pe insula indoneziana Bali, cu omologul sau chinez Wang Yi si a calificat discutiile avute drept „utile, sincere si constructive”, dar a lansat si un avertisment Beijingului in privinta Taiwanului, relateaza AFP. „In pofida complexitatii…

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Ministerul ucrainean al Apararii a anulat ordinul ce restrictiona deplasarile barbatilor incorporabili. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul atacurilor ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 80. Ucraina investigheaza 11.000 de posibile cazuri de crime de razboi. Olaf Scholz și Vladimir Putin, discuție despre situația din Ucraina și evacuarea uzinii Azovstal. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a cerut o ince

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-