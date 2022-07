Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a transmis sambata ca a ucis mai mult de 100 de soldati rusi in luptele din sud, inclusiv in regiunea Herson, care este in atentia contraofensivei Kievului in acea parte a tarii si totodata o legatura cheie pe linia de aprovizionare a Moscovei, potrivit Reuters.

- Armata ucraineana a anunțat sambata ca a ucis zeci de soldați ruși și a distrus doua depozite de muniție in luptele din regiunea Herson, punctul central al contraofensivei Kievului in sud și un punct cheie in liniile de aprovizionare ale Moscovei.

- Armata ucraineana aduna o forta de lupta de pana la un milion de persoane pentru a recupera teritoriile din sud ocupate de rusi, a declarat ministrul Apararii de la Kiev, Oleksii Reznikov, intr-un interviu acordat pentru „The Times”.

- Armata ucraineana a postat noi imagini cu luptele date in orasul Severodonetk din estul Ucrainei. Soldati prinsi intr-o cladire riposteaza la atacul rusilor care au avansat tot mai mult in oras.

- UPDATE In timp ce situatia din estul Ucrainei ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in…

- Armata rusa isi continua ofensiva in Ucraina, in special in estul si sudul acestei tari, dar si cu atacuri asupra altor regiuni, concentrandu-se pe distrugerea infrastructurii, in special statii de cale ferata si poduri. Nici vestul țari nu este ocolit. Duminica dimineața, infrastructura militara in…

- In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE.

- Președintele Joe Biden urmeaza sa viziteze marți statul Alabama pentru a vizita o unitate a producatorului Lockheed Martin insarcinata cu fabricarea rachetelor antitanc Javelin pe care SUA le-a furnizat constant Ucrainei, cu un succes evident. In timp ce o vizita la nivel prezidențial va atrage atenția…