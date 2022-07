Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lovit cu rachete de inalta precizie o nava militara ucraineana in portul Odesa, a declarat duminica Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Kremlinul a calificat drept o „acțiune ostila” decizia a trei țari est-europene de a bloca avionul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care zbura spre Serbia, scrie The Guardian. Lavrov urma sa poarte astazi discuții la Belgrad cu președintele sarb, Aleksandar Vucic, dar a fost nevoit sa iși…

- Angela Merkel, fostul cancelar german, a condamnat invazia Rusiei in Ucraina si si-a exprimat sprijinul pentru actualul guvern german, UE si SUA in eforturile lor de a-l infrunta pe presedintele rus Vladimir Putin, in primul sau discurs public din acest an dupa ce s-a retras din functie, informeaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat joi ca rușii ”au distrus complet” regiunea industriala din Donbas, in estul Ucrainei, acuzand Moscova de bombardamente fara sens pe masura ce isi intensifica ofensiva in est, relateaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . Liderul de la Kiev considera…

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a…

- Statele Unite au „informatii foarte credibile", conform carora Rusia va incerca sa anexeze regiunile separatiste din estul Ucrainei la mijlocul lunii mai. Conform acestora, ar exista si planuri pentru crearea unei „republici populare" si la Herson, pentru o eventuala anexare, de asemenea, la Rusia.…

- Ministerul Apararii de la Moscova a comunicat marti ca Rusia a lovit cu rachete un aerodrom militar de langa Odesa, unde Ucraina primea armament occidental, transmite Reuters. ‘Rachete de inalta precizie Onyx au lovit un centru logistic la un aerodrom militar din regiunea Odesa, pe unde se livrau arme…