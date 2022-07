Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Ministrul ucrainean al Apararii ii invita pe producatorii de armament sa-și testeze noile produse in razboiul impotriva rușilor. „Acum, Ucraina este, de fapt, un poligon de testare. Multe arme sunt testate in condiții reale de lupta impotriva armatei ruse. Rușii au sisteme de razboi electronic și comunicații,…

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmitri Kuleba, a declarat ca Moscova și Kievul sint „la doi pași” de a ajunge la un acord privind exporturile de cereale. El este citat de RIA Novosti. "Sintem la etapa finala, iar acum totul depinde de Rusia. Daca vor cu adevarat, exporturile de cereale vor incepe in…

- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani de bombardamente intense, informeaza AFP, citata de stiri.tvr.ro. ‘La 30 iunie, in semn de bunavointa,…

- UPDATE Armata rusa a anunțat joi ca s-a retras de pe Insula Șerpilor, o poziție strategica din Marea Neagra cucerita de Moscova și care a fost bombardata ucraineana in ultimele saptamani, potrivit AFP. „La 30 iunie, in semn de bunavoința, forțele armate ruse și-au indeplinit obiectivele stabilite pe…