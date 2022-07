Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmitri Kuleba, a declarat ca Moscova și Kievul sint „la doi pași” de a ajunge la un acord privind exporturile de cereale. El este citat de RIA Novosti. "Sintem la etapa finala, iar acum totul depinde de Rusia. Daca vor cu adevarat, exporturile de cereale vor incepe in…

- Comandanții ucraineni de rang inalt nu s-au predat inca din labirintul de buncare și tuneluri de sub combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, a afirmat miercuri Denis Pușilin, liderul regiunii separatiste Donețk, susținuta de Rusia, relateaza Reuters și CNN . Cel mai devastator asediu din timpul…

- Presedintele rus Vladimir Putin este „in negare” si intr-o „justificare complet revizionista” a razboiului din Ucraina, a apreciat ministrul de Externe francez, Jean-Yves Le Drian, la BFMTV, transmite AFP. In discursul din 9 mai, presedintele rus a afirmat luni ca armata sa lupta in Ucraina pentru a-si…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, miercuri, ca Armata rusa va considera transporturile NATO care livreaza arme in Ucraina drept ”tinte care urmeaza sa fie distruse”, potrivit agentiei de presa rusa RIA, citata de Reuters. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a mai spus ca…

- El va incerca o mediere in razboiul ruso-ucrainean care sa duca la impunerea pacii in regiune. Guterres va avea, la Moscova, și o intalnire de lucru un dineu cu ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov. Joi, șeful ONU se va deplasa in Ucraina pentru discuții cu președintele Volodimir Zelenski și cu…