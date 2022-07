Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Statelor Unite, Jill Biden, o va gazdui, marti dupa-amiaza, pe soția președintelui Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, potrivit unui comunicat al Aripii de Est, transmite CNN, citat de News.ro . Cele doua urmeaza sa discute in privat in timpul…

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Ucrainenii spun ca rușii țintesc instalațiile care transporta gaze, dupa ce mai multe rachete au lovit instalații de la o uzina din estul țarii. Președintele Ucrainei a vizitat orașul Odesa și anterior Nicolaiev, aflat in apropierea liniei frontului.

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 99. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Kremlinul ar fi dat acordul preliminar pentru ca Turcia sa ajute la curațarea porturilor ucrainene de mine. Ucraina a dat asigurari ca nu va folosi rachetele din SUA pentr

- Jill Biden a fost in vizita in Ucraina unde s-a intalnit cu prima doamna a acestei țari, Olena Zelenska. Cele doua s-au vazut intr-un oraș din vestul țarii, aflat in apropiere de Slovacia.

- Președintele Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților din SUA, Adam Schiff, a declarat dupa discuțiile dintre delegația Congresului american care a calatorit la Kiev și președintele Volodimir Zelenski, ca crede ca „este doar o chestiune de timp” pana cand liderul de la Casa Alba va vizita Ucraina,…