- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran.

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau turc, Tayyip Erdogan, se vor intalni astazi la Teheran pentru a discuta despre exportul de cereale ucrainene, potrivit unui consilier de la Kremlin.

- Cat de probabil este ca Belarus sa intre in razboi alaturi de Rusia, impotriva Ucrainei și a puterilor occidentale? Daca in urma cu cateva luni probabilitatea tindea spre zero, astazi aceasta ipoteza nu poate fi deloc exclusa, potrivit Inside Over. Nu in ultimul rand pentru ca temperatura crește, cu…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat marti ca fortele ucrainene au inregistrat unele succese in apropierea orasului Herson din sudul Ucrainei si avanseaza in anumite parti ale regiunii Harkov, la est de capitala Kiev, transmite miercuri Reuters. ‘Aparatorii nostri dau dovada de cel mai mare curaj…

- Razboi in Ucraina, ziua 96. Armata rusa continua ofensiva inceputa pe frontul din estul Ucrainei, in lupta pentru Donbas. Sergei Lavrov a dezmințit zvonurile ca președintele Vladimir Putin ar fi bolnav.

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat miercuri ceea ce el a numit lipsa de „unitate” a tarilor occidentale in fata razboiului declansat de Rusia in Ucraina cu peste trei luni in urma, transmit AFP si DPA. „Intrebarea mea este: exista unitate in practica (in Occident, n.red.)?…

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.