- Razboi in Ucraina ziua 146. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit, luni, asupra unei finantari suplimentare de 500 de milioane de euro din partea UE pentru furnizarea de arme Ucrainei.

Un oficial ucrainean anunța ca mai mulți militari ruși au fost raniți intr-un incident care a avut loc la centrala nucleara din Zaporojia. Unele victime au murit, precizeaza sursa, potrivit CNN.

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta luni despre inasprirea sanctiunilor impotriva Rusiei, intr-un moment in care Moscova este acuzata ca a desfasurat lansatoare pentru tiruri de rachete la centrala nucleara Zaporojie, in sudul Ucrainei, comenteaza AFP. Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . La nivel global, Ucraina…

- Lupte crancene in Donbas Marți, 24 mai, s-au implinit trei luni de la declanșarea – neprovocata – a razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Moscova a avut convingerea ca așa-numita sa ”operațiune speciala” se va incheia rapid, in doar cateva zile, ca Kievul va fi ocupat și la putere in Ucraina va fi instalata…

Ucraina nu este de acord ca Rusia sa conecteze centrala nucleara Zaporojie la reteaua de electricitate ruseasca. Militarii ruși au ocupat uriasa centrala ucraineana inca din prima luna de conflict. La Zaporojie este cea mai mare centrala nucleara din Europa, anunța mediafax.

- Rusia urmarește sa intrerupa alimentarea Ucrainei cu energie nucleara de la centrala Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata de armata rusa. Vicepremierul rus Marat Husnullin a precizat insa ca Moscova este dispusa sa continuee alimentarea daca Kievul platește pentru energie, noteaza AFP, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Vladimir Putin spune ca spera la o solutie diplomatica, dar bombardamentele continua. Noua strategie a rusilor vizeaza rutele pe care vine armamentul din Occident. Perspectiva ca Europa sa nu mai primeasca gaze rusesti ince