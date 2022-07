Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina ziua 146. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit, luni, asupra unei finantari suplimentare de 500 de milioane de euro din partea UE pentru furnizarea de arme Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.

- Razboi in Ucraina, ziua 96. Armata rusa continua ofensiva inceputa pe frontul din estul Ucrainei, in lupta pentru Donbas. Sergei Lavrov a dezmințit zvonurile ca președintele Vladimir Putin ar fi bolnav.

- Comandanții ucraineni de rang inalt nu s-au predat inca din labirintul de buncare și tuneluri de sub combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, a afirmat miercuri Denis Pușilin, liderul regiunii separatiste Donețk, susținuta de Rusia, relateaza Reuters și CNN . Cel mai devastator asediu din timpul…

- Ucraina incearca sa negocieze evacuarea soldaților raniți din uzina Azovstal, din Mariupol, care e luata cu asalt de doua luni de armata rusa. Kremlinul a reamintit cuvintele președintelui rus Vladimir Putin, ca armata ucraineana ar putea parasi teritoriul uzinei Azovstal doar prin depunerea armelor,…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Este cea de-a 64-a zi de razboi in Ucraina. Armata rusa a adus delfini antrenati pentru razboi, in Marea Neagra, iar soldatii Moscovei continua atacurile pe toata linia frontului. Vladimir Putin vrea cu orice pret sa preia controlul total asupra regiunilo