- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Cel putin 287 de copii au fost ucisi si alti 492 au fost raniti in Ucraina de la declansarea invaziei ruse, a anuntat sambata Parchetul general de la Kiev, potrivit dpa. Numai in orasul Mariupol, unde soldati ucraineni au opus o rezistenta curajoasa timp de cateva saptamani in combinatul siderurgic…

- Scade numarul cetatenilor ucraineni care fug din calea razboiului Foto: Mihai Miclauș - Radio Cluj RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Scade numarul cetațenilor ucraineni care fug din calea razboiului și vin la noi în țara. Puțin peste 7.500 de refugiați au trecut granița…

- Majoritatea romanilor considera ca, de la inceputul razboiului din Ucraina , UE a dat dovada de solidaritate (78%), reacția sa fiind caracterizata de unitate (70 %) și rapiditate (64%), releva Eurobarometrul. Un sondaj recent Eurobarometru Flash realizat in toate statele membre ale UE arata un larg…

- Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat colaborarea momentului in Romania. Potrivit acestuia, Nuclearelectrica și compania americana NuScale Power au convenit sa colaboreze pentru amplasarea unei centrale cu reactor modular de mici dimensiuni (SMR).…