Stiri pe aceeasi tema

- Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth si Dezvoltare din Marea Britanie (FCDO) l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, Andrei Kelin, cu scopul de ”a-si exprima profunda ingrijorare a Marii Britanii cu privire la informatiile despre moartea cetateanului britanic Paul Urey in captivitate in zonele necontrolate…

- Razboi in Ucraina, ziua 120. Ucraina va deveni joi un candidat oficial pentru aderarea la Uniunea Europeana, intr-o decizie simbolica, dar care va ridica moralul dupa invazia Rusiei, au declarat miniștri și diplomați. Intre timp, conflictul armat continua

- Pemierul britanic, Boris Johnson, este unul dintre oficialii europeni care s-a implicat in incercarea de a rezolva conflictul militar din Ucraina, trecand fara nicio indoiala de partea țarii invadate. Acesta a facut apel in repetate randuri catre Occident, solicitand oferirea sprijinului militar și…

- Statele Unite au confirmat marti ca un al doilea cetatean american a fost ucis in lupta in Ucraina si au reiterat apelul ca americanii sa nu mearga sa ia parte la conflict, dupa ce alti doi au fost capturati de Rusia, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite au impus limitari in ceea ce privește schimbul de informații cu Ucraina pentru a evita creșterea tensiunilor cu Rusia. Doua noi interdicții includ informații care ar ajuta Ucraina sa ucida ofițeri militari ruși de rang inalt și orice informații care ar ajuta Kievul sa atace ținte rusești…

- Ucraina a ucis intre „opt și zece” generali ruși in timpul conflictului aflat in desfașurare din Ucraina, a declarat marți locotenentul general Scott Berrier, șeful Agenției de Informații pentru Aparare din SUA. Oficialii americani au urmarit indeaproape creșterea numarului de decese ale generalilor…

- Marea Britanie a prezis ca Vladimir Putin va folosi parada de Ziua Vctoriei din 9 mai pentru a anunța mobilizarea in masa a rezervelor sale pentru un impuls final in Ucraina, și pentru a declara ”razboi naziștilor lumii”.

- Un veteran al armatei britanice a fost ucis și un al doilea cetațean britanic este dat disparut dupa ce se crede s-au oferit voluntari sa lupte in Ucraina impotriva forțelor Rusiei. Scott Sibley, in varsta de 36 de ani, este primul cetațean britanic despre care s-a confirmat ca a murit in acest razboi,…