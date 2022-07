Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 143. Cand va impune UE cel de-al 8-lea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. Statele Unite se pregateste sa antreneze piloti ucraineni pentru avioanele de lupta F-15 si F-16.

- Un responsabil american din domeniul apararii a respins vineri afirmatiile ruse potrivit carora atacul de la Vinita, care s-a soldat cu 23 de morti, printre care copii, a vizat o reuniune a fortelor aeriene ucrainene in acest oras din centrul-vestul Ucrainei, situat la mare distanța de liniile frontului.

- ISW considera ca utilizarea rachetelor S-300 pentru a ataca tinte terestre indica faptul ca Moscova ramane fara rachete sol-sol sau fara piese pentru sistemele de ghidare a rachetelor aer-aer.

- Serviciul de Stat pentru Situatii de Urgenta din Ucraina a anuntat luni ca echipele de cautare au mai gasit trei cadavre in ruinele blocului din Donetk. Bilantul provizoriu este de 18 persone decedate, dar cautarile continua, potrivit CNN.

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a acuzat Statele Unite, miercuri, ca poarta un „razboi prin interpuși” impotriva Rusiei, dupa ce Camera Reprezentanților a aprobat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, de 40 de milairde dolari, relateaza Reuters.

- La inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin a evocat in mod indirect posibilitatea unui atac nuclear impotriva oricarei persoane care intervine in conflict. Iata cateva dintre aspectele cheie. Oricat de indepartata ar fi aceasta posibilitate, iata cateva dintre aspectele cheie legate de…

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Ucrainenii acuza trupele ruse ca au reluat bombardamentele la Azovstal. Germania anunța cand vor fi ridicate sancțiunile la adresa Rusiei. Bilanțul celor care au fost nevoiți sa iși paraseasca țara a ajuns la cel puțin 5,5 mili