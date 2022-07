Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au murit, iar aproape 100 au fost ranite, joi, in urma in urma atacului cu rachete Kalibr din centrul orasului Vinita, Ucraina. Printre cladirile distruse se numara un centru comercial, blocuri de locuinte, dar si un centru medical. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat…

- Informații infioratoare vin din Ucraina. Mai mulți oameni și-au pierdut viața in urma unui atac ce a avut loc in orașul Vinita. Sunt și persoane ranite. Opt oameni au fost uciși, joi, de un atac rusesc cu rachete in orașul Vinita, din centrul Ucrainei, a anunțat biroul președintelui ucrainean Volodimir…

- O racheta ruseasca a lovit, luni dupa-amiaza, un centru comercial din orașul Kremenciuk in regiunea Poltava a Ucrainei. Imagini de la fața locului arata cladirea in flacari și oamenii fugind disperați din calea focului. Conform primelor informații, zece oameni au fost uciși, și cel puțin 50 au fost…

- UPDATE Pozitia fortelor ucrainene care lupta in orasul Severodonetk din estul Ucrainei „s-a inrautatit putin”, a apreciat luni guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, citat de Reuters. „Aparatorii nostri au reusit sa intreprinda un contraatac o vreme; au eliberat mai mult de jumatate din oras.…

- Rusia „a lansat cinci rachete de croaziera X-22 din Marea Caspica in direcția Kievului” duminica la ora locala 6 dimineața, a declarat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, relateaza CNN. O racheta a fost distrusa de unitatea de aparare antiaeriana a Ucrainei, iar restul au lovit „instalații…

- Oficialii americani au ezitat pana acum sa trimita astfel de sisteme de rachete Kievului, una dintre temeri fiind ca armele ar putea fi folosite pentru atacuri asupra țintelor din Rusia, scrie CNN . Administrația Biden se pregatește sa trimita Ucrainei sisteme avansate de rachete cu raza lunga de acțiune,…

- Rusia a lansat asupra Ucrainei mai multe rachete decat orice alta tara in oricare alt conflict dupa al Doilea Razboi Mondial, record care, potrivit expertilor si datelor obtinute de revista Newsweek, sugereaza ca Moscova a esuat in aceasta ofensiva, potrivit EFE. Campania de bombardamente a Rusiei nu…

- Au aparut primele imagini cu bebelusiul de doar trei luni care a fost ucis, sambata, dupa atacul cu sapte rachete din Odesa. Volodimir Zelenski a fost profund emotionat si spune despre rusi ca sunt "niste ticalosi". Opt persoane au fost ucise si alte 18 au fost ranite dupa un atac cu sapte rachete in…