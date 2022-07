Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce Rusia acapareaza treptat tot mai multe teritorii in Ucraina și continua sa loveasca diverse ținte din Donbas, analiștii se tem ca luptatorii ucraineni pierd controlul, lasand regiunea estica vulnerabila la o preluare totala in cadrul unui conflict prelungit. De mai multe saptamani, artileria…

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov, citat de agentiile…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP., potrivit digi24.ro. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov, citat…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. ‘Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere’, a spus Lavrov, citat…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri