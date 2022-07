Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Andriy Melnyk, ambasadorul Ucrainei la Berlin, acuza Germania ca a crescut importurile din Rusia cu 60% in primele patru luni ale anului 2022, noteaza Hotnews , care citeaza Kyiv Independent. Potrivit lui Melnyk, asta s-a intamplat in condițiile in care comerțul bilateral al Ucrainei cu Germania in…

- Germania trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a-si reduce dependenta energetica fata de Rusia, dar sanctiunile occidentale ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina continua sa afecteze puternic masina de razboi rusa, a declarat, joi, ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite Reuters.…

- Germania isi mentine obiectivul de a deveni independenta de importurile de petrol rusesc pana la finalul anului, a anuntat marti cancelarul Olaf Scholz, adaugand ca optiunile privind modul in care va fi gestionata rafinaria Schwedt inca urmeaza sa fie stabilite, transmite Reuters. Intrebat daca nationalizarea…

- Razboi in Ucraina, ziua 85. Rusia spune ca deține arme laser care pot distruge o drona in cinci secunde, la 5 km distanța. Mai mult, aceste arme ar fi capabile sa orbeasca sateliții aflați la 1.500 km deasupra Pamantului. Președintele Ucrainei Volodimir Z

- In piscinele municipale din Gundelsheim, oraș din landul Baden-Wurttemberg, Germania, temperatura apei va scadea, o economie de gaz „pentru a nu sponsoriza razboiul dus de Rusia in Ucraina”. In condițiile in care, de la inceputul invaziei ordonate de Vladimir Putin in Ucraina, Germania a fost cel mai…

- Ucraina a afirmat miercuri ca se asteapta la „saptamani extrem de dificile” impotriva armatei ruse care „a acumulat deja forte pentru o ofensiva majora in estul” tarii, o prioritate pentru Moscova. „Avem saptamani extrem de dificile in fata”, a avertizat ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov,…