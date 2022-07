Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Razboi in Ucraina, ziua 74. In timpul conferinței de presa a Organizației Mondiale a Sanatații, care a avut loc sambata la Kiev, oficialii au anunțat ca aduna dovezi pentru posibile crime de razboi comise de Rusia. Intre timp, Rusia confirma ca operatiune

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Intr-o rara relatare concordanta a situației, Ucraina și Rusia au anunțat, separat, evacuare a 50 de civili de la uzina Azovstal, inca aparata de batalionul Azov. Fostul mare șahist Garry Kasparov a analizat la Antena 3 cum a a