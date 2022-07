Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Un nou conflict mondial ar putea incepe de la un moment la altul intre Rusia și NATO. Detalii in acest sens vin din partea lui Mircea Geoana. Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, afirma ca Alianta Nord-Atlantica nu observa, in acest moment, o intentie a Federatiei Ruse de a intra in…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e