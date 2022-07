Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov, citat de agentiile…

- Germania nu va putea furniza Ucrainei muniții achiziționate din Elveția, dupa ce Confederația a refuzat aceasta operațiune. Berna a respins prin veto livrarea de munitie elvetiana in Ucraina via Germania, a confirmat duminica, Ministerul elvețian al Economiei. Germania intenționa sa trimita muniție…