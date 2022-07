Stiri pe aceeasi tema

- Principalele state implicate in acord sunt Irak, Iran si Arabia Saudita. Ucraina a acuzat in repetate randuri Rusia ca i-a furat cerealele de la lansarea invaziei ruse in luna februarie, acuzatie pe care Moscova a negat-o cu fiecare ocazie. Un oficial turc de rang inalt a declarat, luni, ca Turcia a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri ”ambitiile imperiale” ale NATO, care incearca, potrivit lui, sa-si afirme ”hegemonia” prin conflictul ucrainean, relateaza AFP. ”Apelul catre Ucraina de a continua luptele si de a refuza negocierile nu face decat sa confirme ipoteza noastra ca Ucraina…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . La nivel global, Ucraina…

- Turcia a lansat oficial luni exploatarea de gaze naturale din Marea Neagra care ar urma sa ii permita, potrivit presedintelui Recep Tayyip Erdogan, sa produca zece milioane de metri cubi pana in primul trimestru din 2023, potrivit AFP. Erdogan a asistat in direct la conectarea primei conducte la fundul…

- Kremlinul a declarat joi ca nu s-a ajuns la un acord pentru vanzarea de cereale din Ucraina catre Turcia, pe care Ucraina spune ca Rusia i le-a furat, dar ca se lucreaza in continuare la un acord. Moscova neaga ca a furat granele, dar Statele Unite spun c

- Semnal de alarma din Italia. Conflictul din Ucraina a declanșat un alt razboi, și anume cel al painii, iar de aici, lucrurile ar putea fi și mai rele. Ministrul de externe al Italiei, Luigi di Maio, a declarat sambata ca “razboiul mondial al painii a inceput deja” din cauza blocarii cerealelor in Ucraina,…

- Șeful diplomației turce a acuzat cateva țari membre NATO ca iși doresc ca razboiul din Ucraina sa fie de durata, iar obiectivul ar fi „slabirea Rusiei”. „Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a susținut Mevlut Cavusoglu. „Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat Cavusoglu,…