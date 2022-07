Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire cvadripartita intre delegațiile militare ale Turciei, Rusiei, Ucrainei și delegația ONU a avut miercuri la Istanbul. Discuțiile celor patru parți privind exportul de cereale ucrainene au durat pana seara tarziu și cele patru parți au hotarat sa se intalneasca din nou saptamana viitoare.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca țara ar putea deveni un participant la negocierile privind exportul de cereale din porturile ucrainene. Cuvintele sale sint citate de RIA Novosti. In cadrul demersului de presa, Lavrov a anunțat ca Rusia este pregatita pentru negocieri privind cerealele…

- O delegatie militara turca se va deplasa in aceasta saptamana in Rusia, pentru a discuta detaliile unui posibil coridor maritim sigur in Marea Neagra pentru exportul de cereale ucrainene, au afirmat surse din cadrul presedintiei turce, transmite Reuters.

- Rusia, Ucraina și Turcia au format un canal de comunicare de urgența prin ministerele apararii cu privire la exportul de cereale din porturile ucrainene. Acest lucru a fost raportat miercuri de postul turc de televiziune TRT.

- Kremlinul a declarat joi ca nu s-a ajuns la un acord pentru vanzarea de cereale din Ucraina catre Turcia, pe care Ucraina spune ca Rusia i le-a furat, dar ca se lucreaza in continuare la un acord. Moscova neaga ca a furat granele, dar Statele Unite spun c

- Razboi in Ucraina, ziua 99. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Kremlinul ar fi dat acordul preliminar pentru ca Turcia sa ajute la curațarea porturilor ucrainene de mine. Ucraina a dat asigurari ca nu va folosi rachetele din SUA pentr

- Turcia negociaza cu Rusia și Ucraina deschiderea unui coridor prin Bosfor pentru exporturile de cereale din Ucraina, informeaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters, amintind ca porturile Ucrainei de la Marea Neagra au fost blocate dupa invazia rusa, iar peste 20 de milioane de tone de cereale au ramas…

- Rusia nu va impiedica exportul de cereale ucrainene prin Polonia, a promis purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. „Partea rusa a fost intotdeauna un exportator de cereale destul credibil. Ucraina a fost un exportator de cereale destul de sigur. Partea rusa nu impiedica Ucraina…